Die Auflösung des insolventen Immobilienentwicklers Evergrande sorgt für Aufsehen. Folker Hellmeyer wirft angesichts der Turbulenzen einen Blick auf die Bedeutung Chinas für die Weltwirtschaft.Der Immobilienriese, der unter einem 300 Milliarden US-Dollar-großen Schuldenberg ächzt, soll liquidiert werden. Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, sieht darin jedoch kein systemisches Risiko für die globalen Finanzmärkte. Die meisten Verluste sind bereits in den Bilanzen verarbeitet und der Offshore-Schuldenanteil ist relativ gering. Hellmeyer betont zudem Chinas Rolle in der globalen Technologieführerschaft. Der Vorsprung in kritischen Innovationssektoren, insbesondere im …