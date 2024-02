Meta hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete der Zuckerberg-Konzern ein starkes Nutzer- und Gewinnwachstum und kündigte zudem die erste Dividendenzahlung in der Unternehmensgeschichte an. Für die Aktie geht es daher nachbörslich bergauf.Konkret meldete Meta einen Umsatzanstieg von 25 Prozent auf 40,1 Milliarden ...

