Mit großer Spannung wurde am Donnerstag von Anlegern auf die Aktie von Apple und die gemeldeten Quartalszahlen geblickt. Letztere enttäuschten die Börse. Kommt jetzt das Ende der Rallye an den Märkten? Besonders im Hinblick auf die kürzlichen Ereignisse bei der US-Notenbank Fed schauten Anleger am Donnerstag angespannt auf die Quartalszahlen des Apple-Konzerns. Denn nachdem es bereits vonseiten der Notenbanker Enttäuschungen für die Märkte gegeben ...

