Bitcoin News: Dringende Datenerhebung in den USA zum Energieverbrauch von Minern - Hohe Strafen drohen

In einem bemerkenswerten Schritt zur Erfassung des Energieverbrauchs der Kryptowährungsindustrie kündigte die US Energy Information Administration (EIA) an, dass sie nächste Woche mit der Sammlung von Daten über den Energieverbrauch von US-Bitcoin- und Kryptowährungsminern beginnen wird. Diese Ankündigung folgt einer Notfallanforderung zur Datenerhebung durch das Office of Management and Budget (OMB), eine Maßnahme, die die wachsende Besorgnis der Regierung über die energetischen Auswirkungen des Sektors widerspiegelt.

Mehr als 10.000 Dollar Strafe pro Tag

Die EIA hat das Mandat, umfassende Daten zu Energiequellen und -verbrauch in den USA zu erfassen. Diese Daten sind entscheidend für die Formulierung von Energiepolitiken und das Verständnis der energiebezogenen Dynamiken in verschiedenen Wirtschaftssektoren. Die jetzt gestartete Initiative ist Teil einer vorläufigen Erhebung, die sich auf kommerzielle Bitcoin Miner konzentrieren wird, die in den USA tätig sind.

Ab der kommenden Woche werden identifizierte Miner von der EIA befragt, um detaillierte Angaben zu ihrem Energieverbrauch zu machen. Diese Aktion wurde durch eine Notfallanforderung zur Datensammlung durch das OMB am 26. Januar 2024 legitimiert, ein Schritt, der die Dringlichkeit und die Wichtigkeit des Themas unterstreicht.

Die EIA betont das Ziel, ein besseres Verständnis der Energieanforderungen von Kryptowährungsmining-Aktivitäten in den USA zu entwickeln, einschließlich der Identifizierung von Wachstumsbereichen, der Quantifizierung der Stromquellen, die für das Mining genutzt werden, und der Art und Weise, wie sich die Nachfrage nach Energie für das Mining entwickelt.

Diese jüngste Entwicklung ist ein Zeichen dafür, dass die US-Regierung das Bitcoin Mining als signifikanten Faktor im nationalen Energieverbrauch anerkennt. Die Erhebung des Energieverbrauchs im Zusammenhang mit dem Mining von Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist von besonderer Bedeutung, da diese Aktivität einen beträchtlichen und wachsenden Anteil des Gesamtenergieverbrauchs in den USA darstellt. Die Notwendigkeit einer solchen Erhebung wird durch die Tatsache verstärkt, dass das Mining von Kryptowährungen in den letzten Jahren durch die Popularität der Coins und den Anstieg der Preise stark zugenommen hat. Die Strafen für Miner, die ihre Daten nicht rechtzeitig erbringen, sind enorm und unterstreichen die Dringlichkeit. Mehr als 10.000 Dollar soll jeder Tag kosten, an dem man keine Daten liefert.

Die Entscheidung des OMB, eine Notfallanforderung für die Datenerhebung zu genehmigen, unterstreicht die Bedeutung, die die Regierung dem potenziellen Einfluss des Minings auf die nationale Energiepolitik beimisst. Es wird erwartet, dass die gesammelten Daten den politischen Entscheidungsträgern helfen werden, informierte Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die USA ihre Energieziele erreichen, insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und die Förderung von nachhaltigen Energiequellen.

Der Schritt der EIA hat in der Kryptowährungsbranche sowohl Unterstützung als auch Besorgnis hervorgerufen. Während einige Befürworter der Meinung sind, dass eine solche Datenerfassung zur Transparenz beitragen und die Industrie zur Verantwortung ziehen kann, befürchten andere, dass dies zu strengeren Regulierungen und potenziellen Einschränkungen für das Mining führen könnte. Aufgrund des enormen Energiebedarfs liegt es grundsätzlich aber auch im Interesse der Miner, den größtmöglichen Teil über erneuerbare Energien abzudecken, um so den Gewinn zu maximieren.

