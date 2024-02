Dogecoin und Shiba Inu stecken fest, während dieser Meme Coin nicht mehr zu stoppen ist

Der Megaerfolg von Dogecoin im Jahr 2021 sitzt immer noch tief in den Köpfen vieler Anleger. Der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung, an dem auch Elon Musk seine Freude gehabt hat, ist zwischenzeitlich auf eine Bewertung von weit über 50 Milliarden Dollar gestiegen. Ein Ereignis, das auch außerhalb der Kryptowelt für Kopfschütteln gesorgt hat. Bei Shiba Inu (SHIB) war die Entwicklung eine ähnliche, auch wenn der Wert nicht ganz so hoch gestiegen ist. Mehr als 40 Milliarden Dollar waren es dennoch. Beide Coins halten sich auch bis heute in den Top 20 der größten Kryptowährungen. Die Zeiten, in denen hier hohe Gewinne erzielt werden, sind aber vorbei. Dafür steht bereits der nächste Meme Coin in den Startlöchern, der kurz vor einer Kursexplosion stehen könnte.

DOGE kämpft mit 0,080 Dollar Marke

Dogecoin hat als Meme Coin angefangen und diesen Status auch lange behaltn, bis es dann ganz schnell ging und plötzlich doch ziemlich ernst wurde. Als der Hype um den Hunde-Coin ausgebrochen ist, konnten Anleger, die mit ein paar hundert Dollar investiert waren, ihren Job mehr oder weniger über Nacht kündigen, da ihre Coins plötzlich Millionen wert waren. Renditen von mehr als 10.000 % (x100) sind inzwischen schon keine Seltenheit mehr am Meme Coin-Markt. Die ganz großen Gewinne, die über x1.000 hinausgehen, gibt es dann schon nicht mehr so oft. Im Fall von DOGE waren es noch deutlich mehr.

Inzwischen liegt die Marktkapitalisierung aber bei über 10 Milliarden Dollar, weshalb der Kurs von hier aus nicht nochmal um das 100-fache oder 1.000-fache steigen wird. Während viele darauf hoffen, dass DOGE nochmal zu den großen Gewinnern gehört, ist hier in Wahrheit sogar ein Anstieg auf das bisherige Allzeithoch sehr unwahrscheinlich, wofür "nur" ein Anstieg um das 9-fache nötig wäre. Während die meisten Top Coins im letzten Jahr eine beeindruckende Rallye hingelegt haben, hat sich bei DOGE nicht wirklich viel getan. Zumindest nichts Erfreuliches.

(DOGE-Kursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: Coinmarketcap)

In den letzten 12 Monaten ist der DOGE-Kurs um mehr als 13 % eingebrochen. Bitcoin hat zum Beispiel im gleichen Zeitraum um 83 % zugelegt. Auch wenn sich DOGE inzwischen als fester Bestandteil des Kryptomarktes behauptet hat, bleibt der Ruf des Meme Coins natürlich und als solchen ist DOGE auf jeden Fall die Luft ausgegangen. Zwischenzeitlich ist der Kurs zwar bis auf 0,10 Dollar gestiegen, derzeit kämpft DOGE aber mit der 0,080 Dollar Marke und dürfte auch heuer nicht zu den großen Gewinnern gehören. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu: Entwicklungen tragen kaum Früchte

Entwicklern im Shiba Inu Ökosystem kann man auf keinen Fall vorwerfen, dass sie sich auf dem Erfolg des Meme Coins ausruhen. Seit der Kursexplosion im Jahr 2021 ist im Shiba Inu-Ökosystem viel passiert. Von eigenen Games bis hin zur eigenen DEX und dem Launch von Shibarium - probiert hat man vieles und die Angebote werden auch gerne genutzt, am Kurs spiegelt sich das aber nicht wider.

(SHIB-Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten - Quelle: Coinmarketcap)

Shiba Inu hat in den letzten 12 Monaten sogar fast 25 % eingebüßt, obwohl es viel Grund zur Freude gegeben hätte. Auch bei SHIB läuft es darauf hinaus, dass man aus dem Schatten eines Meme Coins trotz aller Entwicklungen nicht hinauskommt und der Kurs weiterhin rund 90 % unter seinem ATH notiert. Das macht einmal mehr deutlich, dass Timing bei einem Meme Coin das Wichtigste ist, um maximale Gewinne zu erzielen. Ein früher Einstieg kann sich auszahlen, während es schnell ins Geld gehen kann, wenn man erst an der Spitze des Hypes einsteigt. Mit dem neuen SPONGE V2 haben Anleger noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, wenn ein Meme Coin auf den Markt kommt, der einer der erfolgreichsten des Jahres werden könnte.

SPONGE V2 setzt die Erfolgsstory fort

Wer sich mit Meme Coins befasst, hat wahrscheinlich im letzten Jahr den 100 Millionen Dollar Coin $SPONGE mitbekommen. Innerhalb weniger Tage ist der Wert des Tokens, der an Spongebob Schwammkopf erinnert, um das 100-fache gestiegen und hat frühen Käufern extrem hohe Renditen eingebracht. Nun setzen die Entwickler noch einen drauf und launchen einen neuen Token, bei dem die Werbetrommel noch kräftiger gerührt werden soll. Auch größere Exchanges sollen den Nachfolger $SPONGEV2 diesmal listen, sodass bereits spekuliert wird, ob es der Meme Coin auf Binance oder Coinbase schaffen könnte.

(SPONGE V2 Beschreibung - Quelle: Sponge-Website)

Trader haben hier den großen Vorteil, dass sie noch von Anfang an dabei sein können, wenn ein Team einen Meme Coin auf den Markt bringt, das bereits einen 100 Millionen Dollar Coin Launch vorzuweisen hat. Eine Gelegenheit, die sich nicht häufig bietet. Um den neuen $SPONGEV2 von Anfang an zu erhalten, können diejenigen, die bereits den Vorgänger besitzen, ihre Token in den Staking Pool einbringen und erhalten dafür bereits eine Rendite in Form der neuen $SPONGEV2.

Wer noch keine SPONGE besitzt, kann die Token noch vor dem Launch des neuen $SPONGEV2 auf der Website kaufen und erhält als Bonus die gleiche Menge der neuen $SPONGEV2, sobald diese auf den Markt kommen. Zusätzlich werden die ursprünglich gekauften Token dabei automatisch in den Staking Pool eingezahlt und bringen eine Rendite, sodass diejenigen, die jetzt noch über die Website SPONGE kaufen, doppelt profitieren können.

