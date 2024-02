Am 4. Februar 2004 ging das soziale Netzwerk an den StartIn Deutschland sind die 30- bis 49-Jährigen am aktivstenAuch für viele Unternehmen hat Facebook eine große Bedeutung Berlin, 01. Februar 2024Es begann als Projekt dreier Studenten in Harvard: Am 4. Februar 2004 ging Facebook an den Start. Es war...

Den vollständigen Artikel lesen ...