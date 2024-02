SHENZHEN, China, Feb. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 31. Januar hat SMISS, ein weltweit führender Hersteller von elektronischen Zerstäubungstechnologielösungen, auf der TPE-Messe in Las Vegas, USA, seine innovative Verdampfungstechnologieplattform iHit Tech zusammen mit zwei Flaggschiff-Zerstäubungsprodukten - iHit Solo und iHit Dual - vorgestellt. Die iHit-Spule kombiniert eine keramische Zerstäubungsbasis mit einer Mesh-Plex-Heizfolie und stellt damit eine integrierte Innovation dar, die das Beste aus beiden Zerstäubungstechnologien vereint.



Auf der TPE-Messe in den USA sorgte der iHit Dual für viele "WOW"-Momente und ließ viele Anwender über seine umfassende Zerstäubungsleistung staunen.

iHit Dual widmet sich der Erforschung der Anforderungen an die Aromazerstäubungstechnologie von Einwegdampfern mit hoher Kapazität, liefert ein revolutionäres neues Dampferlebnis und bietet die allererste Wahl für starken Geschmack und super-seidigen Dampf. Die iHit-Technologie mit Doppelspule sorgt nicht nur für eine leistungsstarke Dampfproduktion, sondern liefert auch reichhaltigen Dampf, erfrischendes Aroma und einen süßen Geschmack, der mit dem von Baumwollspulen vergleichbar ist. Angesichts ihrer stabilen Leistung und langen Lebensdauer waren viele Kunden von der umfassenden Leistung der iHit-Zerstäubungsspule erstaunt, die andere auf dem Markt erhältliche Zerstäubungsspulen deutlich übertrifft. Ihre Geschmacksreproduktion kann mit der von Mesh-Baumwollspulen mithalten, und ihre Leistungsstabilität übertrifft die von Keramikspulen auf dem Markt, was den Fortschritt der Industriestandards zur Schadensbegrenzung fördert. Mit seiner innovativen Zerstäubungstechnologie zielt iHit Tech darauf ab, den Nutzern mit jedem Zug einen exzellenten Geschmack und mehr Gesundheit zu bieten, was auch der Ursprung des Slogans der Marke iHit ist: "Hit every puff" (Triff jeden Zug.)

Das vorgestellte Produkt mit Einzelspulen-Technologie, iHit Solo, verkörpert eine erstklassige Zerstäubungsleistung und ist perfekt mit Einwegprodukten mit einem Fassungsvermögen von weniger als 10 ml kompatibel. Mit einer Hochenergieleistung von 11 W liefert es ein kräftiges, jedoch dennoch zartes Dampferlebnis mit einem erfrischenden, duftenden und süßen Geschmack ohne Geschmacksverlust innerhalb von 6000 Zügen, was eine kraftvolle Neudefinition der Zerstäubungstechnologie darstellt. Gleichzeitig bietet es den Nutzern weltweit eine kompromisslose Auswahl, die authentischen Geschmack und bessere Gesundheitsvorsorge miteinander verbindet und die gesamte Branche in eine neue Ära innovativer Zerstäubungstechnologien und deren Weiterentwicklung führt.

Jede iHit-Spule, die nur 9*4*2,5 mm misst, ermöglicht es allen iHit Tech-Produkten, transparente E-Liquid-Tanks mit einem Fassungsvermögen von 10-15 ml zu unterstützen. Dies unterstreicht die technischen Durchbrüche bei der Erzielung eines leitenden E-Liquid-Zerstäubungsverhältnisses, einer 100%igen Sichtbarkeit des E-Liquids und eines modularen Komponentendesigns. Dadurch wird "Sicherheit wirklich sichtbar". iHit Tech ist bestrebt, den Nutzern weltweit eine unvergleichliche Auswahl zu bieten, die authentischen Geschmack und Gesundheitspflege miteinander verbindet, und wird weltweit mit Marken zusammenarbeiten, die unterschiedliche Produkttechnologien benötigen, um die fortschrittlichen Geschmacksvorlieben der Nutzer zu erfüllen.

ÜBER SMISS

SMISS Technology Co., Ltd ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für E-Zigaretten und Dienstleistungen zur Herstellung von Geräten. Das Unternehmen deckt die Bereiche Zerstäuberspulentechnologie, ENDs, CBD/THC, IMV, HNB, Ausrüstung für trockene Kräuterprodukte, Tabakheiztechnologie, E-Liquid usw. ab.