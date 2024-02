Der Pharmaspezialist GEDEON RICHTER steigt via Kapitalerhöhung als strategischer Investor ein. 82,8 Mio. € frische Mittel sollen in die Pipeline für FYB206, FYB208 und FYB209 sowie in einen neuen Kandidaten FYB210 fließen. Demnach liegt der Platzierungspreis bei 51,65 €. Für neue Impulse reicht das nicht. Offensichtlich will der Markt sehen, dass FORMYCON seine Zulassungen auch erfolgreich monetarisieren kann. 2025 und 2026 werden somit die Jahre der Wahrheit. Gelingt dies, kann sich der Kurs verdreifachen.



