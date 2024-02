Größtes deutsches Geldhaus u¨bertrifft die Erwartungen, setzt sich höhere Ziele und hebt die Dividende an. "Wir wollen Aufwärtspotenzial in die Aktie bringen". Die Deutsche Bank sieht sich in einem zunehmend unsicheren globalen Umfeld mit ihrer Strategie auf Kurs. "Wir sehen auch fu¨r die Zeit nach 2025 viel Wachstumspotenzial und wollen eine der fu¨hrenden europäischen Banken sein", sagte Konzernchef Christian Sewing auf der Jahrespressekonferenz. ...

