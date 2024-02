DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SIGNA - Die Linkspartei in Bund, Ländern und Kommunen hat radikale Pläne für das angeschlagene Kaufhaus-Imperium des Immobilien-Geschäftsmanns Rene Benko entwickelt. Das berichtet Bild unter Berufung auf ein Strategiepapier, in dem eine "Rekommunalisierung von Grund und Boden durch das Erlassen von Vorkaufsrechtssatzungen in den Kommunen" gefordert wird. "Die Zusammenführung der Grundstücke und Immobilien in kommunaler Hand ist die Voraussetzung für eine Sicherung dieser Gemeinschaftsorte und für die Versorgung der Bevölkerung mit Alltagsgütern", heißt es in dem Papier. Anzustreben seien dort genossenschaftlich geführte Kaufhäuser. (Bild)

HECKERT SOLAR - Die Solarbranche kämpft ums Überleben. Nach Meyer Burger und Solarwatt stellt nun auch der dritte große Modulproduzent den Standort Deutschland infrage: der Chemnitzer Photovoltaikhersteller Heckert Solar. Das Unternehmen ist einer der ältesten und größten noch verbliebenen Produzenten des Landes, "trotzdem ist klar, dass es eine Produktion hier nur so lange geben kann, wie sie sich auch rentiert", sagte Unternehmenschef Benjamin Trinkerl dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

DOCMORRIS - Die Online-Apotheke will in Kürze mit einer eigenen Einlöse-App für das E-Rezept starten. "Wir rechnen damit, dass unsere App Ende Februar, Anfang März freigeschaltet werden kann", sagt Walter Hess, CEO und Deutschlandchef von Docmorris. "Unsere Lösung steht und ist funktionsbereit. Wir warten jetzt noch, dass die letzten Schritte der Zertifizierung abgeschlossen werden." (Handelsblatt)

KADEWE - Händler und Hersteller von Haushaltsprodukten haben am Donnerstag damit begonnen, ihre Waren aus dem insolventen Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin abzutransportieren. Andere sperrten ihre im KaDeWe gemieteten Ladenflächen ab und zogen ihr Verkaufspersonal zurück. Thomas Huemer, der Sprecher des Insolvenzverwalters der Signa Prime Selection AG, zu der das KaDeWe gehört, sagte, wegen des Insolvenzrechts bei Eigenverwaltung in Österreich könnten weder er noch Sanierungsverwalter Norbert Abel Stellung nehmen. (Tagesspiegel)

