The following instruments on XETRA do have their first trading 02.02.2024
Aktien
CA0037351073 Abound Energy Inc.
US1281262089 CalAmp Corp.
US3724462037 Genprex Inc.
Anleihen/ETF
1 GR0124040743 Griechenland, Republik
2 US65339KCV08 Nextera Energy Capital Holdings Inc.
3 XS2752816384 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
4 USP3143NBU74 Corporación Nacional del Cobre de Chile
5 XS2759989234 CTP N.V.
6 XS2761222400 Goldstory S.A.S.
7 XS2761223127 Goldstory S.A.S.
8 XS2762276967 INEOS Finance PLC
9 XS2751681730 International Finance Corp.
10 US65339KCT51 Nextera Energy Capital Holdings Inc.
11 US65339KCR95 Nextera Energy Capital Holdings Inc.
12 US65339KCS78 Nextera Energy Capital Holdings Inc.
13 DE000DW6AA88 DZ BANK AG
14 XS2760775549 Landwirtschaftliche Rentenbank
15 US65339KCU25 Nextera Energy Capital Holdings Inc.
16 US666807CL48 Northrop Grumman Corp.
17 US666807CM21 Northrop Grumman Corp.
18 XS2760217880 Volvo Treasury AB
19 XS2760218185 Volvo Treasury AB
20 DE000BHY0GY7 Berlin Hyp AG
21 XS2760863329 Cirsa Finance International S.à.r.l.
22 USG47718AK02 INEOS Finance PLC
23 US666807CK64 Northrop Grumman Corp.
24 XS2750476603 Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S.
25 BE6275557450 Wallonne, Région
26 XS2761358055 Achmea Bank N.V.
27 US008281BF39 African Development Bank
28 US14040HDF91 Capital One Financial Corp.
29 US14040HDE27 Capital One Financial Corp.
30 DE000HLB54G9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 DE000A3512U6 Sachsen-Anhalt, Land
32 IE000004V778 Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF