FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LANDSEA GREEN MANAGEMENT 8G7 BMG5370A1018
AB/FROM ONWARDS 02.02.2024 08:03 CET
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LANDSEA GREEN MANAGEMENT 8G7 BMG5370A1018
AB/FROM ONWARDS 02.02.2024 08:03 CET