In einem schwierigen Umfeld ist es dem BMW-Konzern gelungen, Marktanteile im kompetitiven Markt China zu gewinnen. Trotz geplanter Steigerung der Produktion stecken die erwarteten KGVs bis in das Jahr 2026 an der Marke von 6 fest. Hier fordern die Marktteilnehmer offensichtlich einen Risikozuschlag wegen der Transformation in das Elektrozeitalter. Laut einer Auswertung der Unternehmensberatung PwC haben die deutschen Automobilhersteller bei Elektroautos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...