Für den DAX ging es am Tag nach dem Leitzins-Entscheid der US-Notenbank um 0,3% auf 16.859 zurück. Rückblick: Während die US-amerikanischen Indizes am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der Fed teils deutliche Verluste verbuchen mussten, konnte der deutsche Leitindex die Abgaben am gestrigen Donnerstag auf ein moderates Minus von 0,3% begrenzen. Dabei ...

