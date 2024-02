Hannover (www.anleihencheck.de) - Der europäische Rentenmarkt versuchte gestern (neben den Januar-Inflationsdaten) die bereits einen Tag zuvor kommunizierten Äußerungen des FED-Chefs weiter zu verdauen, so die Analysten der Nord LB.Renditen zehnjähriger deutscher Bunds hätten den Handel auf dem tiefsten Stand seit dem 4. Januar beendet (-3bp; 2,13%). Am Aktienmarkt habe der Absturz einer US Regionalbank Erinnerungen an das Frühjahr 2023 geweckt. In diesem Umfeld würden US-Treasuries attraktiv bleiben (+1bp: 3,89%). ...

