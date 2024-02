Elektroautos erreichten im Januar in Norwegen einen Anteil von 92,1 Prozent an allen Pkw-Neuzulassungen. Beliebtester Neuwagen war einmal mehr das Tesla Model Y. Grundsätzlich ist der Januar in dem Land aber ein schwacher Verkaufsmonat. Konkret wurden in Norwegen im ersten Monat des neuen Jahres 4.717 Elektro-Pkw neu zugelassen. Das geht aus Statistiken der Norwegischen Straßenbehörde hervor. Dies sind annähernd vier Mal so viele (+281,3%) wie im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...