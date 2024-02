tonies meldete vorläufige Umsätze für das GJ23 und das vierte Quartal, die die Erwartungen übertrafen. Die starke Leistung wurde von einem herausragenden US-Umsatz angetrieben, der im vierten Quartal 78 Mio. EUR erreichte, was einer Wachstumsrate von 92 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, trotz der Warnungen der Wettbewerber vor einer schwachen Weihnachtssaison. Die DACH-Region hingegen verzeichnete in Q4 einen Rückgang von 6%, was auf einen reifen Markt hindeutet, während der Rest der Welt (RoW) ein starkes Wachstum von +63% im Jahresvergleich verzeichnete, das von Großbritannien und Frankreich angetrieben wurde. tonies bekräftigte seine Prognose einer positiven bereinigten EBITDA-Marge für das GJ23, was auf eine konsequente Zielerreichung hindeutet. Wir behalten unsere Schätzungen unverändert bei und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 7,70. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/tonies%20SE





