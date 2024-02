© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa - dpa-Bildfunk



E-Commerce-Riese Amazon hat am Donnerstagabend dank einer deutlich zweistelligen Umsatzsteigerung ein ganz starkes Zahlenwerk präsentieren können. An der Börse reagieren Anleger begeistert.Diese Zahlen sind ein Hit! Nicht weniger als ein spektakuläres Zahlenwerk hatte Amazon am Donnerstagabend im Gepäck, der Quartalsbericht wusste rundherum zu überzeugen und sorgte in der US-Nachbörse für satte Kursgewinne. Dank eines unerwartet starken Weihnachtsgeschäfts, offenbar versetzt die fallende US-Inflation Konsumenten wieder zunehmend in Kauflaune, konnte sich der E-Commerce-Riese mit Erlösen in Höhe von 170 Milliarden US-Dollar um 13,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Wie gut dieses …