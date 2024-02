Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie in der Vorwoche, startete der SSA-Primärmarkt erst am Dienstag mit Aktivitäten, so die Analysten der Helaba.Die Region Wallonien, die NRW.Bank (1 Mrd. EUR, 5 Jahre) und die EIB (3 Mrd. EUR, 15 Jahre) hätten den Anfang gemacht. Die belgische Region habe gar eine duale Tranche begeben, bestehend aus einer 6-jährigen Anleihe (700 Mio. EUR, OLO + 45 BP) und einer Aufstockung des im März 2043 fälligen Social Bond (800 Mio. EUR, OLO + 43 BP). Seltenheitswert habe auch die 15-jährige Laufzeit der EIB-Anleihe gehabt, zuletzt habe das Institut solch einen Langläufer im Jahr 2021 begeben. ...

