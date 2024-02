Ab sofort werden in Nordrhein-Westfalen wieder Zuschüsse für Ladepunkte gewährt. Die Landesregierung stellt dafür mehr als 23 Millionen Euro zur Verfügung. Besonders in den Förderfokus rückt sie die Ladeinfrastruktur an Mehrfamilienhäusern. Mit dem Programm "progres.nrw - Emissionsarme Mobilität" will Nordrhein-Westfalen eines seiner "erfolgreichsten Klimaschutz-Förderprogramme" fortsetzen, wie es in einer Mitteilung der Landesregierung heißt. Bezuschusst ...

