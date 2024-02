Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat am gestrigen Donnerstag angekündigt, die Mehrheit am rumänischen Fahrzeughersteller Automecanica Medias zu übernehmen. Damit baut das Unternehmen aus Düsseldorf seine Präsenz in Zentraleuropa weiter aus. Die Erwartungen an die Akquisition dürften auch den Anlegern gefallen. Rheinmetall wird nach eigenen Angaben 72,5 Prozent an dem Unternehmen halten. Mittelfristig sieht der Konzern durch die Akquisition ein jährliches Umsatzpotenzial von rund 300 Millionen Euro ...

