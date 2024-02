Einmal mehr blickt die Super Micro Computer-Aktie auf eine brachial erfolgreiche Woche zurück. Bereits am Montagabend freuten die Aktionäre sich über hervorragende Neuigkeiten in Form von frischen Zahlen und einer noch besseren Prognose. Einmal mehr ist es gelungen, die Erwartungen der Analysten deutlich zu übertreffen.Anzeige:Für das laufende Quartal stellt Super Micro Computer (US86800U1043) Umsätze in Höhe von 3,7 bis 4,1 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Schätzungen der Analysten wirken da mit eher ...

