Die Lufthansa-Aktie notiert am Freitag auf Jahreshoch und steht an der MDAX-Spitze. So stufen Experten das Kurspotenzial ein.Morgan Stanley hat Lufthansa in dieser Woche bereits von "Underweight" auf "Equal weight" hochgestuft und das Kursziel von 6,70 auf 9,80 Euro angehoben. Analyst Conor Dwyer sieht für 2024 Risiken für die Ticketpreise - vor allem auf der Langstrecke wegen dort steigender Kapazitäten. ...

