Neue Technik ermöglicht es, uns die Sichtweise von Tieren näherzubringen. Dabei kann auch Videomaterial in tierischer Sicht dargestellt werden, was zuvor nicht möglich war. Tiere nehmen die Welt anders wahr als Menschen. Das liegt an den verschiedenen Fotorezeptoren in ihren Augen, die es ihnen ermöglichen, teils Dinge zu sehen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Zum Beispiel können einige Tiere UV-Licht wahrnehmen, was für uns Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...