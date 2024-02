EQS-Media / 02.02.2024 / 11:30 CET/CEST

AGRANA stellt auf der BIOFACH 2024 vielfältiges Bio-Sortiment für die Lebensmittelindustrie vor

Die BIOFACH Messe in Nürnberg rückt von 13. - 16. Februar 2024 die Innovationskraft der Lebensmittelbranche in den Mittelpunkt. Für den Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern AGRANA ist die weltweit größte Fachmesse für Bio-Lebensmittel wieder der ideale Schauplatz, um seine Bio-Kompetenz unter Beweis zu stellen und sein umfassendes Bio-Sortiment zu präsentieren. "Das Bewusstsein für einen nachhaltigen, gesunden Lebensstil, der auch den Konsum von biologischen Lebensmitteln beinhaltet, ist bei Verbraucherinnen und Verbrauchern in Europa, insbesondere in Deutschland und Österreich, besonders ausgeprägt. Diesem Trend trägt AGRANA mit einer breiten Produktpalette an pflanzenbasierten Lebensmitteln in Bio-Qualität Rechnung. Wir können dabei auf unser langjähriges Know-How und Synergien in allen Geschäftssegmenten bauen," betont AGRANA-CEO Stephan Büttner. AGRANA's Bio-Sortiment reicht von Fruchtzubereitungen für die Molkerei-, Backwaren- sowie Eiscremeindustrie über Stärkeprodukte, Säuglingsmilchnahrung und hochwertigen Zuckerprodukten. Das Unternehmen beliefert lokale Produzenten ebenso wie große internationale Konzerne der weiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie. Besucherinnen und Besucher auf der BIOFACH 2024 erwarten am AGRANA Stand (Halle 1, Stand 565) folgende Produkt-Highlights: Veganes Softeis in Bio-Qualität AGRANA-Innovation "veganes Softeis auf Reisbasis" wurde für die Biofach mit zwei neuen Geschmacksrichtungen (Schwarze-Johannisbeere-Heidelbeere sowie Mango) und in Bio-Qualität weiterentwickelt: Die All-in-Lösung für die Gastronomie überzeugt mit einer cremig-weichen Textur, einem geringeren Zucker- und gleichzeitig hohen Ballaststoffgehalt. In der Eisvitrine warten weitere vegane Konzepte wie ein cremiges Hafer-Eis mit gesalzenem Karamellwirbel und exotische Sorbets mit Drachenfrucht oder Mango-Passionsfrucht. Joghurts werden mit Ingwer-Zitrone oder Sprossen zu Immunboostern und gesunden Snacks. Die veganen Varianten als All-in-Lösungen von AGRANA können auf der BIOFACH in den Geschmacksrichtungen Schwarze-Johannisbeere-Zitrone in Kokosnuss sowie Mango-Passionsfrucht in Haferbasis verkostet werden.

Breites Bio-Stärke Sortiment AGRANA's Bio-Produktpalette ist auch im Segment Stärke vielfältig. Das Unternehmen stellt aus aus bio-zertifizierten Rohstoffen wie Kartoffeln, Mais, Wachsmais und Weizen hochwertige Bio-Stärke für die weiterverarbeitende Industrie her. Bio-Stärke veredelt fast alle Bio-Produkte der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Zum Beispiel Snacks oder Backwaren, wo es für die richtige Konsistenz sorgt. Im AGRANA Backshop auf dem Messestand warten auf die Besucherinnen und Besucher vegetarische Snacks wie Käsebrezen und Spinat-Feta-Taschen. Bei den süßen Backwaren wirbelt AGRANA ordentlich Staubzucker auf: zur Saison passend werden Faschingskrapfen serviert, ebenso Bananenschnitten und vegane Schokomuffins. Die trendigen "Cinnamon Rolls" kommen bei AGRANA in Bio-Qualität auf den Tisch. Verschiedene Bio-Spezialsorten der Marke "Wiener Zucker" - vom Kristallzucker über Staubzucker bis hin zum Gelierzucker runden AGRANAs Messeauftritt ab. Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,6 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.

