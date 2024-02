Das Banktech-Unternehmen ISX Financial EU Plc blickt auf eine langjährige Erfolgsgeschichte im Bereich innovativer Zahlungsdienstleistungen und Lösungen zurück. Für 2024 plant ISX jetzt den Börsengang.

ISX Financial EU Plc ist ein führendes Unternehmen im Bereich E-Geld, Zahlungsverkehr, Bankwesen und Identitätstechnologie. Die Produktpalette des in Zypern ansässigen Banktech-Unternehmens konzentriert sich auf die Optimierung von Online-Zahlungstransaktionen, die sofortige Abrechnungen ermöglichen. Um die internationale Expansion voranzutreiben, plant ISX Financial für Ende 2024 einen Börsengang an einem EU- oder UK-regulierten Markt.

Das Unternehmen hat Clifford Chance und Chrysses Demetriades als Anwälte mit der Unterstützung bei der Börsennotierung beauftragt und hat mit der Erstellung des EU-Richtlinien-konformen Prospekts begonnen. Das Unternehmen wird im Rahmen dieses Prozesses als ISX Technologies Plc (ISIN: CY0200151716) notiert werden.

Eine langjährige Erfolgsgeschichte

Das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen kann auf eine erfolgreiche Wachstumsgeschichte zurückblicken. In den Anfangsjahren entwickelte ISX ein Produkt zur Identitätsüberprüfung, das darauf abzielte, Card Not Present (CNP)-Betrug zu verhindern, um Verbraucher und Händler vor der wachsenden Herausforderung des Online-Betrugs zu schützen.

In den folgenden Jahren führten ISX' Fachwissen und die Vision, innovative Zahlungsdienstleistungen für Unternehmen zu schaffen, zu weiteren, bahnbrechenden Zahlungslösungen für das Ökosystem von Online-Zahlungen und Open Banking. Heute ist ISX ein führender Anbieter im Bereich Betrugsschutz und Online-Zahlungen und bietet ein komplettes End-to-End-Angebot für Transaktionsbanking, Devisenhandel, Überweisungen und Zahlungsabwicklung, das immer stärker nachgefragt wird.

ISX kann somit auf ein erfolgreiches Q3 2023 zurückblicken: Der (ungeprüfte) Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent und das Nettovermögen um 64 Prozent. Die sehr solide EBITDA-Marge von 24 Prozent lag ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Das Unternehmen hat zudem seine Rentabilität vom Jahr 2019 bis heute durchgehend aufrechterhalten und damit eine robuste und widerstandsfähige finanzielle Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum bewiesen.

ISX öffnet die gesamte Zahlungswertschöpfungskette

Die Produkte, die ISX Financial EU Plc anbietet, zielen in erster Linie auf die Optimierung des Online-Zahlungsverkehrs ab. Im Gegensatz zu anderen Zahlungsabwicklungsunternehmen beruht der Umsatz von ISX jedoch nicht auf der Tatsache, dass ISX ein Wiederverkäufer der großen Kartensysteme wie Mastercard und Visa ist. Vielmehr deckt das Unternehmen die gesamte Zahlungswertschöpfungskette, einschließlich des Open Banking und der Vergabe von IBAN- und UK-Kontonummern, mit eigenen, selbst entwickelten Produkten und Technologien ab. Für Händler und Endkunden bedeutet dies, dass Online-Zahlungen sehr schnell und kosteneffizient abgewickelt werden können und eine kommerziell tragfähige Online-Alternative zu den Angeboten der Kartensysteme darstellen.

ISX Financial bietet Unternehmen mit starkem Fokus auf E-Commerce im europäischen Währungsraum und in Großbritannien eine Komplettlösung für Customer Onboarding, Remote-Identitätsprüfung, Zahlungsabwicklung, Kartenakquisition, Rechnungsstellung und E-Geld-Einzahlungsdienste.

ISX konzentriert sich derzeit auf vier Produktbereiche: die Identitätsplattform (Paydentity), die Zahlungsplattform (ISXPay), Open Banking Initiation (PaidBy) und E-Geld-Lösungen (ISXMoney) mit Anbindung an Zentral- und Geschäftsbanken. Darüber hinaus gab ISX im Dezember 2023 eine Partnerschaft mit Wix.com Ltd. für die neue Open-Banking-Zahlungslösung PaidBy bekannt, eine weltweit führende SaaS-Plattform zur Erstellung, Verwaltung und Erweiterung einer Online-Präsenz. Durch diese Partnerschaft werden die rund 30.000 Wix-Händler in Großbritannien Zugang zu PaidBy erhalten. Kunden können damit direkt von ihrer aktuellen Banking-App oder ihrem Webportal aus bezahlen, was die Akzeptanz, den Komfort und die Konversionsrate deutlich erhöht.

Die Tochtergesellschaft von ISX, Probanx Solutions, entwickelt die Technologie, die ISX Financial an das Eurosystem der Zentralbanken, den SEPA-Sofortzahlungsverkehr, den britischen Schnellzahlungsverkehr und das SWIFT-Netzwerk angeschlossen hat.

