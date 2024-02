Die Aktienmärkte in China haben heute die schlechteste Woche seit Jahren beendet: Die chinesischen Anleger gerieten am Freitag in Panik, als die Aktien in den letzten Handelsstunden stark schwankten und auf einem Fünfjahrestief schlossen. Händler konnten keine neuen Nachrichten als Ursache für diese Entwicklung ausmachen, nannten aber Bedenken über Zwangsverkäufe durch fremdfinanzierte Aktionäre als einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...