Die Ergebnisse der Siemens Healthineers AG (SHL) für Q1 '24 entsprachen weitgehend den Erwartungen. Die Umsätze stiegen organisch um 5,7 % yoy und organisch ex-Antigen um 7,0 %, angeführt von einem starken Wachstum bei Varian. Die Adj. EBIT-Marge (ohne Antigen) stieg um 150 Basispunkte auf 14,3 % im Jahresvergleich, was auf eine bessere Konversion und Kosteneinsparungen durch das Transformationsprogramm des Diagnostiksegments zurückzuführen ist. Angesichts des guten Starts in das Jahr hat das Management seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 bekräftigt. Unserer Ansicht nach wird sich der Medizintechnikmarkt nach Jahren negativer Einflüsse im Jahr '24 insgesamt erholen, und SHL ist auch optimistisch, dass die Marktbedingungen besser sein werden als im letzten Jahr. Vor diesem Hintergrund stimmt uns die Stabilisierung der Umsätze in der Zeit nach der Pandemie zuversichtlich, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, seine langfristigen Ziele zu erreichen. AlsterResearch ist weiterhin positiv für SHL gestimmt, da das Unternehmen gut aufgestellt ist, um von den strukturellen Megatrends in der Medizintechnikbranche zu profitieren. Die Analysten passen ihre Schätzungen an den positiven Ausblick an. AlsterResearch bekräftigt sein BUY-Rating bei einem leicht erhöhten Kursziel von EUR 62,00 (alt: EUR 60,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Siemens%20Healthineers%20AG





Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken