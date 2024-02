Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc (12/24)

As of February 02, 2024, the following warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BULL FTSE X20 AVA 1 GB00BNTPNG36 BEAR OLJA X15 AVA 21 GB00BQRCBS55 BEAR OLJA X16 AVA 2 GB00BQRCBT62 BEAR KAFFE X5 AVA 4 GB00BL005893 BEAR DAX X15 AVA 24 GB00BNV11Z40 BEAR DJIA X12 AVA 7 GB00BL044736 BEAR GULD X15 AVA 6 GB00BNTRTZ01 BEAR NASD X20 AVA 25 GB00BQRCNW30 BEAR NASD X20 AVA 22 GB00BQRB8G90 BEAR NASD X20 AVA 23 GB00BQRCBJ64 BEAR SP50 X20 AVA 18 GB00BNV50J34 BEAR SBBB X3 AVA 1 GB00BL01J806 BEAR SILV X12 AVA 23 GB00BNV4DT13 BEAR SILV X15 AVA 24 GB00BQR8WH94 BEAR SSAB X5 AVA 2 GB00BNTVKV57 BEAR WTI X15 AVA 20 GB00BQRCBR49 BULL BEIJB X5 AVA 1 GB00BNTQPJ30 BULL OLJA X12 AVA 19 GB00BNV48J62 BULL OLJA X15 AVA 20 GB00BQRCGV30 BULL OLJA X15 AVA 18 GB00BQR8TT04 BULL OLJA X16 AVA 1 GB00BQRC9366 BULL OLJA X8 AVA 8 GB00BL05DT16 BULL CO2 X10 AVA 18 GB00BNV3RZ28 BULL ELUXB X5 AVA 2 GB00BG5XWD25 BULL IJ X4 AVA 02 GB00BL01T797 BULL JM X5 AVA 03 GB00BG5V6L27 BULL GAS X12 AVA 23 GB00BQRJTV53 BULL OASM X2 AVA 2 GB00BL050H89 BULL LUNE X5 AVA 4 GB00BNV35Y76 BULL PALLA X15 AVA 5 GB00BQRJDP75 BULL PALLAD X5 AVA 7 GB00BNTSR047 BULL PLATIN X8 AVA 6 GB00BNTQG341 BULL PLUG X2 AVA 2 GB00BNTRYR79 BULL PCELL X3 AVA 2 GB00BG5Y6X35 BULL SILV X12 AVA 18 GB00BNV20W75 BULL TOBII X3 AVA 1 GB00BW6R0D11 BULL WTI X12 AVA 15 GB00BQR8G228 BULL WTI X15 AVA 15 GB00BQR8TW33 The last day of trading will be February 02, 2024. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.