Agrana ist von 13. bis 16. Februar 2024 bei der Biofach Messe in Nürnberg präsent. Agrana's Bio-Sortiment reicht den Angaben zufolge von Fruchtzubereitungen für die Molkerei-, Backwaren- sowie Eiscremeindustrie über Stärkeprodukte, Säuglingsmilchnahrung und hochwertigen Zuckerprodukten. Das Unternehmen beliefert lokale Produzenten ebenso wie große internationale Konzerne der weiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie. "Das Bewusstsein für einen nachhaltigen, gesunden Lebensstil, der auch den Konsum von biologischen Lebensmitteln beinhaltet, ist bei Verbraucherinnen und Verbrauchern in Europa, insbesondere in Deutschland und Österreich, besonders ausgeprägt. Diesem Trend trägt Agrana mit einer breiten Produktpalette an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...