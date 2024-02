Scottie Resources Corp. veröffentlichte kürzlich neue Untersuchungsergebnisse für ihre Goldlagerstätte Scottie Gold Mine, einschließlich Abschnitte in der P-Zone mit 6,89 g/t Gold über 5,8 Metern und 7,11 g/t Gold über 2,2 Metern. Die Ergebnisse deuten auf ein beträchtliches Potenzial bei einem Ziel in der Nähe der Minenerweiterung hin. Die Scottie Gold Mine ist eine zu 100 % unternehmenseigene und lizenzgebührenfreie Lagerstätte, die 35 Kilometer nördlich der Stadt Stewart, BC, entlang der Granduc Road liegt.



Höhepunkte der Bohrungen umfassten u.a.:



? Neue Oberflächenentdeckung von 20,5 und 17,9 g/t Gold in Aufschlüssen zwischen der Scottie Gold Mine und der D-Zone ? Scottie Gold Mine P-Zone schneidet 6,89 g/t Gold über 5,8 m und 7,11 g/t Gold über 2,20 m ? Die Bohrungen im Stockwork-Gebiet zielten auf eine porphyrartige Mineralisierung ab und stießen auf breite Zonen mit anomalem Goldgehalt ? Bohrloch SR23-294: 0,36 g/t Gold über 94,51 m, einschließlich 1,40 g/t Gold über 4,94 m. ? Bohrloch SR23-295: 0,19 g/t Gold über 269,53 m, einschließlich 1,47 g/t Gold über 4,65 m.



