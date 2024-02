ROLAND hat einen Schutzbrief auf den Markt gebracht, mit dem Belegschaften in Unternehmen Zugang zu mehr als 40 Unterstützungsleistungen haben. Der WorkLifeAssist soll Mitarbeiter in Krisensituationen organisatorisch und finanziell entlasten. Mit WorkLifeAssist (WLA) hat ROLAND einen Schutzbrief gelauncht, der sich an die Belegschaften von Unternehmen richtet. Er soll Arbeitgebern die Möglichkeit geben, ihre Mitarbeiter in privaten Krisensituationen organisatorisch und finanziell zu unterstützen. ...

