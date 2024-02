Heute im gabb: Um 12:12 liegt der ATX mit +0.03 Prozent im Plus bei 3452 Punkten (Ultimo 2023: 3435, 0.49% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Addiko Bank mit +1.82% auf 15.425 Euro, dahinter DO&CO mit +1.79% auf 130.9 Euro und UBM mit +1.56% auf 22.75 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16974 ( -0.15%, Ultimo 2023: 16751, 1.33% ytd). - News zu Börsen-Statistik, Post, Porr, Agrana, Research zu AT&S, RBI, Bawag ..- Nachlese: Magnus Brunner vs. FMA" EOSS holt nach Sanochemia auch BDI BioEnergy; Bettina Pfluger- Reingehört bei AT&S- Unser Robot sagt: Bawag, Addiko Bank und Polytec auffällig; Anas Abuzaakouk führt in der GGC- Börsegeschichte 2.2: Bitte wieder so wie im Jahr 2012- Östereich wikifolio: Wochenend Bilanz- wikifolio Stockpicking ...

