Linz (www.anleihencheck.de) - Erfreulicherweise verzeichnete die Inflationsrate, als auch die Kerninflation in Europa für den Monat Januar einen Rückgang, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Konkret seien die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,8% gestiegen. Die Teuerung exkl. Energie und Nahrungsmittel habe einen Anstieg um 3,3% verzeichnet. Verglichen mit den Vormonatswerten habe sie damit jeweils einen Rückgang von 0,1% verzeichnet. ...

