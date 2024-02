© Foto: @nelhydrogen



Gute Neuigkeiten für Wasserstoff-Anleger. Nel Asa gibt der Kundenbeziehung zum US-Lkw-Hersteller Nikola eine neue Struktur. Die Aktien legen kräftig zu.Der Hersteller von Elektrolyseuren aus Norwegen, Nel ASA, und der US-amerikanische LKW-Hersteller Nikola Corporation, gestalten ihre geschäftliche Zusammenarbeit neu. Ursprünglich hatten sie 2018 einen Liefervertrag abgeschlossen, dem 2020 ein definitiver Kaufauftrag von Nel an Nikola über 85 MW an Elektrolyseur-Ausrüstung folgte, die bereits geliefert wurde. Aktuell haben die Unternehmen beschlossen, die bestehende Liefervereinbarung, die auch Balance of Plant (Komponenten für ein Brennstoffzellensystem) und Wasserstofftankstellen …