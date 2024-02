Unter der neuen Marke "AO NOW" bietet die Alte Oldenburger Krankenversicherung seit kurzem neben ihren privaten Krankenversicherungen auch Kompositprodukte an Als Kooperationspartner konnte der Krankenversicherer aus Vechta dafür die Neodigital Versicherung AG aus Neunkirchen gewinnen. Sie hat für die Alte Oldenburger exklusiv hochwertige Produkte entwickelt und tritt in der Partnerschaft auch als Risikoträger auf. Die ...

