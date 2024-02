DJ Delivery Hero: Gerüchte über Scheitern von Foodpanda-Verkauf sind falsch

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat die Berichte über ein Scheitern des potenziellen Verkaufs seiner Foodpanda-Geschäfte in bestimmten Märkten in Südostasien dementiert. "Wir bestätigen, dass die Verhandlungen über den potenziellen Verkauf weiter laufen und daher diese Gerüchte falsch sind", teilte der Konzern mit. Die New Straits Times aus Malaysia hatte zuvor berichtet, dass die Verhandlungen geplatzt seien. Die Aktie fiel am Freitag auf ein Allzeittief.

Für den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung müsse die Zustimmung des Aufsichtsrats eingeholt werden, die noch ausstehe, so das Unternehmen weiter. Delivery Hero hatte die Verhandlungen über den möglichen Verkauf seiner Foodpanda-Geschäfte in Märkten wie Singapur, Malaysia, Philippinen, Thailand, Kambodscha, Myanmar und Laos im September 2023 bestätigt.

