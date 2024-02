Wie die S Immo mitteilt, haben sich der Aufsichtsrat und Herwig Teufelsdorfer einvernehmlich darauf geeinigt, den Vorstandsvertrag von Teufelsdorfer mit Wirkung heutigen Tag aufzulösen. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat beschlossen, Tomáš Salajka, der auch Mitglied des Verwaltungsrats der CPI Property Group S.A. ist, in den Vorstand der S Immo zu berufen. Herwig Teufelsdorfer: "Es war eine große Freude, die S Immo in den letzten 3 Jahren zu begleiten und auch in sehr bewegten Zeiten meinen Beitrag zum Fortkommen der Gesellschaft zu leisten. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Team der S Immo, sowie allen Geschäftspartnern." Martin Matula, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Ich bedanke mich bei Herwig Teufelsdorfer für seine hervorragende Arbeit in ...

