Der Euro hat am Freitag seine Vortagesgewinne leicht ausgebaut. Die Gemeinschaftswährung notierte am Mittag bei 1,0885 Dollar und damit etwas über dem Niveau vom Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag ein Stück weit tiefer auf 1,0814 Dollar festgesetzt.Zum Wochenausklang richten sich die Blicke am Devisenmarkt auf die USA. Dort veröffentlicht am Nachmittag die Regierung ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...