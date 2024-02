Bei Morphosys geht es am letzten Handelstag der Woche wieder deutlich bergauf. Leeverkäufer mussten sich eindecken. So hat der Hedgefonds Marshall Wace seine Netto-Leerverkaufs-Positionen in den vergangenen Tagen von 2,43 Prozent auf nun nur noch 1,12 Prozent der ausstehenden Morphosys-Aktien reduziert.Weitere Kurstreiber sind die Aussichten auf eine Zulassung des Krebsmittels Pelabresib, Übernahmefantasien ...

