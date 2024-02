DJ PTA-News: B+S Banksysteme AG: Vorläufige Konzernzahlen zum 31.12.2023 nach IFRS

München (pta/02.02.2024/13:30) - Mit einer Gesamtleistung von 5.9 Mio. EUR (Vorjahr 5.5 Mio. EUR) einem EBIT von TEUR 415 (Vorjahr TEUR 44) und einem Periodenergebnis von TEUR 339 (Vorjahr TEUR -35) geht die B+S Banksysteme AG in die finalen Arbeiten für den Halbjahresabschluss zum 31.12.2023, der am 15.02.2024 veröffentlicht wird.

Erfreulich ist an dieser Stelle anzumerken, dass alle Konzerngesellschaften per 31.12.2023 wieder operativ Gewinne schreiben.

Die Prognose aus dem Geschäftsbericht 2022/23 kann in Erwartung des Auftragsbestandes und des geplanten Neugeschäftes beibehalten werden.

