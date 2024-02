Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5295/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #580: - ATX etwas fester- Gewinner aus der Private Investor Relations Österreich Group: Addiko und Do&Co vorne- Main Event: Magnus Brunner spricht es nicht aus und Christoph Boschan weicht gut aus, Frage an Magnus Brunner- News zu Post, Porr, Agrana- Research zu AT&S, RBI, Bawag .- neue Beobachtungsliste der Wiener Börse da- Interview mit AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer https://www.audio-cd.at/page/brn/42971/ Links:- ...

