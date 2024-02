Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Varta hat am Freitag mit dem Plus von annähernd 2 % ein Zeichen gesetzt. Der Kurs konnte sich auf mehr als 16,30 Euro nach oben schieben. Die Marktkapitalisierung ist damit auf annähernd 700 Millionen Euro geklettert - diese Bewertung ist wichtig. Denn damit wird das Nettoergebnis von -78 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr (dies ist die Schätzung am Markt) bewertbar. Das Minus [...]

