In den vergangenen Jahren bestimmten die Notenbanken mit ihren Zinsentscheidungen den Takt an den Märkten. Vor allem die Inflation in Folge mannigfacher Krisen machte ihr Eingreifen erforderlich. "Die neue Stärke der Notenbanken ist jetzt die Ruhe", sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank. "Das liegt auch daran, dass bei den Zinsen eine sehr fragile Balance erreicht ist - und die Notenbanken jetzt keinen fatalen Fehler machen wollen." Für Anleger seien das gute Nachrichten. Immer in Krisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...