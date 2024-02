Die Wiener Börse verzeichnete im ersten Monat des Jahres 2024 Aktienumsätze in der Höhe von 4,51 Mrd. Euro (Jänner 2023: 4,79 Mrd. Euro). Die umsatzstärksten österreichischen Aktien im Jänner 2024 waren Erste Group mit 715 Mio. Euro vor OMV mit 560 Mio. Euro und Verbund mit 491 Mio. Euro, teilt die Wiener Börse mit. Die Österreichische Post AG reagiert auf den Stellenabbau bei UniCredit Services und bietet den gekündigten Mitarbeiter*innen neue Jobs im Unternehmen an. Betroffene können sich direkt auf karriere.post.at informieren und gleich bewerben, so die Post in einer Aussendung. Medienberichten zufolge soll die für IT zuständige Unicredit Services GmbH in Wien bis Jahresende geschlossen werden. Betroffen sollen ...

