Wallisellen (ots) -Mit der neuen Generation des Kompakt-Transporters Transit Connect rundet Ford Pro die Modernisierung der hoch produktiven und jetzt durchgehend auch elektrifizierten Transit-Familie in Europa ab. Zu den modernen und effizienten Antriebsoptionen des Transit Connect zählt erstmals auch ein Plug-in-Hybrid. Mit der PHEV-Version können Connect-Nutzer bis zu 110 Kilometer rein elektrisch zurücklegen. Da die Antriebsbatterie sich sowohl mit Gleichstrom (DC) als auch mit Wechselstrom (AC) aufladen lässt, geniessen die Kunden auch in dieser Hinsicht grosse Flexibilität.Gewerbliche Nutzer dürfen sich auf eine erhöhte Nutzlast und das auf bis zu 3,7 Kubikmeter vergrösserte Laderaumvolumen freuen. Die Versionen als Doppelkabine überzeugen durch ihr bahnbrechend neues Sitzkonzept. Mit dem auf Wunsch erhältlichen intelligenten...Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.