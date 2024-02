Der gute alte Dow hat noch Luft nach oben

Der schon ein wenig betagte Dow Jones hat seit Ende Oktober einen wahrhaftigen Gewaltmarsch hinter sich. Dennoch könnte die Reise in höhere Kursgefilde noch nicht vorbei sein. Neue Höchststände sind möglich. Kurzes saisonales Muster hat begonnen Das sei schon vorweg genommen, ab Mitte Februar droht dem Dow Jones eine kräftige, saisonale Abwärtsbewegung. Zuvor könnte es für den beliebten Index aber zuerst noch gen Norden gehen. In der Zeit vom 27. Januar bis zum 15. dieses Monats hat der Dow Jones in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt um rund 2% zugelegt. Dieses Ergebnis wurde bislang in 9 von 10 Jahren erzielt. Ausgehend von dem Schlusskurs vom 27. Januar besteht Aufwärtspotenzial bis 39.075 Punkten.

Christian Henke ist Senior Market Analyst beim Onlinebroker IG Europe GmbH für Deutschland und Österreich und seit mehr als 20 Jahren im Finanzsektor tätig. Er ist seit 2001 Mitglied in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD) und hat den Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe). Seine Schwerpunkte sind die Konstruktion von Handelssystem und die Point & Figure-Charts.

