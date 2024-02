Kulmbach (www.fondscheck.de) - Der Handelsstart der ersten Bitcoin-Spot-ETFs am 11. Januar hat am Markt hohe Wellen geschlagen, berichtet Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Während der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) im Zuge der Umwandlung in einen ETF heftig habe bluten müssen, hätten die übrigen Spot-ETFs deutliche Zuflüsse verzeichnet. Die erste Zwischenbilanz zum Monatsende sei nun klar positiv ausgefallen. ...

