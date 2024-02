Der deutsche Elektrofahrzeug-Entwickler ElectricBrands hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt - und strebt mit diesem Schritt eine "vollständige Sanierung der Gesellschaft" an. Die Firma mit Sitz in Eppertshausen steht nach eigenen Angaben kurz vor dem Marktstart ihrer Elektro-Leichtfahrzeuge. ElectricBrands gibt an, beim Amtsgericht Darmstadt einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt zu haben und durch den Schritt ...

