© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzyck



Die rasant gestiegenen Bewertungen vieler Tech-Werte werfen die Frage auf, wo es in dem Sektor überhaupt noch günstige Einstiegschancen gibt. Die Analysten von Jefferies sind fündig geworden.Mit Produkten für Teamarbeit wie Jira, Confluence und Trello ist der Softwareentwickler Atlassian groß geworden. Ähnlich wie andere Tech-Werte ist die Aktie des australischen Unternehmens in den vergangenen zwölf Monaten durch die Decke gegangen - hier steht ein Kursplus von 40 Prozent zu Buche. Bei den Quartalszahlen in dieser Woche konnte Atlassian die Erwartungen übertreffen. Der Gewinn pro Aktie (EPS) erreichte im zweiten Quartal 0,73 US-Dollar und damit 10 Cent über der Konsensprognose. Der Umsatz …